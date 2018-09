5 astuces pour économiser l’encre de votre imprimante

Malgré le passage au tout numérique, vous restez un fervent adepte des papiers imprimés. Non seulement vous trouvez cela plus simple et confortable à lire que sur un écran, mais en plus cela vous permet d’utiliser, à la maison ou au bureau, votre imprimante. Car s’il y a bien quelque chose que vous détestez, c’est de devoir jeter à la déchèterie des objets encore en état de marche ! Seule ombre au tableau : les cartouches d’encre coûtent encore particulièrement cher. Afin de continuer à utiliser votre imprimante régulièrement sans avoir peur de faire un trou dans votre budget, voici 5 astuces à connaître pour économiser l’encre jusqu’à la dernière goutte.

1. Réutilisez la même cartouche

Votre imprimante clignote en vous indiquant que le niveau d’encre est faible et qu’il est nécessaire de changer la cartouche ? Surtout, ne courez pas acheter une nouvelle cartouche d’encre. En réalité, il suffit parfois de simplement enlever votre cartouche et de la remettre dans l’imprimante pour que vous puissiez continuer à imprimer durant encore de nombreuses pages (parfois une centaine !).

La raison est toute simple : les fabricants ont tout intérêt à ce que vous n’utilisiez pas l’intégralité du contenu de la cartouche afin que vous en changiez plus souvent. En revanche, une fois que votre cartouche sera réellement vide, rendez-vous en ligne pour en commander une nouvelle. En effet, certains sites comme Inkadoo proposent de vendre des cartouches et toners pour des prix défiant toute concurrence.

2. Soignez la mise en forme

Afin d’économiser de l’encre, n’hésitez pas à optimiser la mise en forme de votre document au maximum. Ainsi, certaines polices, comme Times New Roman, Century Gothic ou Garamond, sont connues pour faire gagner de la place dans une page. De même, pensez à diminuer les marges ou les interlignes. Enfin, s’il s’agit d’une page web, veillez à ne pas imprimés de publicités afin de gagner de la place et de réduire le nombre de pages à imprimer.

3. Choisissez l’option économique

Il existe sur certaines imprimantes une option “économie d’encre” ou un “mode Brouillon” qui vous permet d’imprimer vos documents en utilisant le moins d’encre possible. En sélectionnant cette option dans les paramètres de votre imprimante, cette dernière n’imprimera plus en haute qualité mais en qualité standard. Pas d’inquiétude, ce changement de qualité n’est quasiment pas perceptible une fois le texte imprimé !

4. Imprimez en niveaux de gris

En choisissant d’imprimer en gris foncé plutôt qu’en noir, vous pourrez faire de belles économies d’encre. De même, évitez d’imprimer en couleur lorsque vous n’en avez pas besoin. Pour cela, sélectionner dans les paramètres de votre imprimante “imprimer en niveaux de gris” et faites-en votre mode d’impression par défaut.

5. Téléchargez des utilitaires

Certains programmes à télécharger en ligne peuvent vous permettre de réaliser de sacrées économies d’encre. Par exemple, installer la police de caractère Ecofont peut vous faire économiser jusqu’à 50% de votre consommation d’encre. En effet, les caractères de cette police ont été ajourés, permettant un gain de place évident sur un document texte. Et rassurez-vous, ça ne se voit pas sur le papier !

Par ailleurs, EcoPrint, CleverPrint ou encore PrintWhatYouLike sont autant d’applications que vous pouvez télécharger pour optimiser votre consommation d’encre.

